Torna in onda L’Assistente di Volo su Sky. A partire dal 5 gennaio, il canale Sky Serie ripropone la prima stagione dell’acclamata dark comedy con Kaley Cuoco, mandando in onda due episodi ogni mercoledì.

La programmazione è per ingannare l’attesa per l’arrivo della seconda stagione entro il 2022. La serie targata HBO Max, basata sul romanzo “The Flight Attendant” (2018) di Chris Bohjalian, vede l’ex Penny di The Big Bang Theory nei panni di un’assistente di volo esuberante, alcolista e party girl.

Durante uno dei suoi scali, Cassie conosce un affascinante passeggero di prima classe con cui passa la notte in un hotel a Bangkok. Al risveglio, la ragazza scopre il cadavere dell’uomo nel suo letto. Peggio ancora: non ricorda assolutamente nulla di quanto accaduto nelle ore antecedenti a quello che sembra un omicidio. Spaventata, Cassie ripulisce la scena del crimine e torna dalla sua cabin crew come se niente fosse: ad attenderla, a New York, c’è l’FBI per interrogare tutti i membri dell’equipaggio in merito a quanto successo a Bangkok. Incapace di ricostruire la notte precedente e tormentata da flashback e allucinazioni, Cassie comincia a dubitare di se stessa: è lei l’assassina?

Nel cast de L’Assistente di Volo, Kaley Cuoco nei panni di Cassie Bowden; Michiel Huisman è Alex Sokolov; Zosia Mamet è Annie Mouradian; T. R. Knight è Davey Bowden; Michelle Gomez è Miranda Croft; Colin Woodell è Buckley Ware; Merle Dandridge è Kim Hammond; Griffin Matthews è Shane Evans; Nolan Gerard Funk è Van White; e Rosie Perez interpreta Megan Briscoe.

Nella seconda stagione, secondo le anticipazioni, Cassie cerca di vivere la sua vita al meglio e di restare sobria a Los Angeles mentre lavora come risorsa della CIA nel suo tempo libero. Ma quando un incarico all’estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, rimane coinvolta in un altro intrigo internazionale.

L’appuntamento con le repliche de L’Assistente di Volo su Sky è per stasera dalle 21:15.

