Bisogna fare i conti con alcuni problemi Iliad riguardanti le chiamate oggi 10 gennaio. Un disservizio assai differente rispetto a quello che abbiamo preso in esame nei mesi scorsi sul nostro magazine, visto che al momento pare non essere in corso un malfunzionamento generalizzato della rete. Dunque, ad alcuni non funziona la propria SIM, anche se occorre essere più precisi e chiarire che, al momento della pubblicazione, l’anomalia sembrerebbe circoscritta alle sole chiamate. Forse in aree geolocalizzate.

Registrati problemi Iliad con le chiamate oggi 10 gennaio

Ad esempio, dando uno sguardo ai feedback degli utenti, ipotizzo che i problemi Iliad siano riscontrabili con maggiore frequenza nell’area di Roma, fermo restando che questa sia allo stato attuale solo una supposizione. Il monitoraggio in tempo reale del disservizio può essere registrato su Down Detector, in attesa che arrivino eventuali comunicazioni ufficiali per capire meglio cosa sia avvenuto negli ultimi minuti. Dunque, occhi aperti, in attesa di capire come evolveranno le cose.

Di recente, lo ricordiamo, abbiamo registrato problemi Iliad più specifici, come forse avete notato con il nostro articolo pubblicato a fine 2021 a proposito dell’accesso alla propria area personale. Resta il fatto che il numero delle segnalazioni stia aumentando in modo significativo nel corso degli ultimi minuti. Ritengo che allo stato attuale non ci siano ancora i presupposti per parlare di down, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione nei prossimi minuti.

Effettuando dei test in questi minuti, in effetti, posso confermarvi che siano in corso dei problemi Iliad anche al di fuori di Roma. Si naviga, ma non funziona l’area delle chiamate. Provando a farle partire, infatti, il segnale si disconnette nel giro di pochi secondi. A voi come stanno andando le cose? Riportateci la vostra testimonianza con un commento qui di seguito, sperando che il malfunzionamento possa rientrare prima possibile oggi 10 gennaio.