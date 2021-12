In questa mattinata di venerdì 10 dicembre, si registrano problemi di accesso all’area personale Iliad: al tentativo di autenticazione, compare l’errore 504 Gateway Time-out e dunque non è possibile procedere al controllo di preziosi dati personali relativi alla propria SIM telefonica.

Il disservizio odierno non è da sottovalutare: i clienti dell’operatore mobile arrivato per ultimo in Italia dalla Francia sanno bene che per verificare i dettagli sulla SIM personale non esiste un’applicazione ufficiale. Piuttosto, proprio l’area personale raggiungibile solo da browser è l’unico strumento utile per ottenere i dettagli della propria offerta, gestire i metodi di pagamento, magari la segreteria telefonica o il cambio piano. Venendo a mancare lo specifico canale di consultazione, questo è chiaro, molte operazioni vengono del tutto inibite.

Al momento di questa pubblicazione, nella nostra redazione, sono state effettuate delle prove e possiamo confermare gli attuali problemi di accesso all’area personale Iliad. Va detto immediatamente che il caricamento della pagina di entrata al profilo risulta estremamente rallentato ma è al tentativo di autenticazione che si manifesta la vera e propria anomalia. In particolar modo, dopo aver inserito username e password personali, il sistema restituisce errore 504 Gateway Time-out. Si tratta della consueta anomalia che si manifesta al momento in cui un server non risponde ad una richiesta di una pagina web dopo un’attesa di svariati secondi.

Per il momento non sappiamo di che natura siano i problemi di accesso all’area personale Iliad. Mancando dei feedback ufficiali da parte dell’operatore, è davvero difficile ipotizzare i probabili tempi di ripristino alla normalità del servizio. Non mancheremo di riportare ulteriori aggiornamenti non appena disponibili direttamente in questa pagina, sperando in un veloce ritorno alla normale erogazione delle funzioni dello spazio riservato ai clienti, nel più breve tempo possibile.