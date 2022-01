Sono state svelate le prime due donne del Festival di Sanremo 2022. Sul palco con Amadeus non ci sarà solo Checco Zalone, il primo degli ospiti ad essere annunciato in via ufficiale in diretta al TG1.

Alessia Marcuzzi, Miriam Leone, Matilda De Angelis sono solo alcuni dei nomi femminili che si rincorrono da settimane e su di loro vige il massimo riserbo. La prima donna ad essere annunciata ufficialmente tra gli ospiti, infatti, non è tra queste.

Si tratta dell’attrice Maria Chiara Giannetta, nota ai più per essere la protagonista della fiction Blanca.

Ma l’abbiamo vista anche in un’altra fiction Rai molto amata: ha preso parte a Don Matteo nel 2014 e nel 2018. La rivedremo nella tredicesima stagione la prossima primavera ma intanto per lei ci sarà una giornata da trascorrere nella riviera ligure, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, come ospite della terza edizione del Festival di Amadeus.

Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 sarà ospite di una delle 5 serate del Festival, in programma da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Non si conosce la serata esatta in cui verrà accolta sul palco dal direttore artistico: per i dettagli sulle serate dedicate alla musica italiana bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Le prime due donne al Festival

Se Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 è la prima donna ad essere confermata tra gli ospiti, un altro nome è già emerso in diretta a Domenica In: si tratta della moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. Non sarà ospite del Festival ma ha annunciato che sarà l’inviata de La vita in diretta da Sanremo.

Intanto, a Domenica in è andato Inn scena ieri uno speciale sul Festival della Canzone Italiana che ha visto l’intervento musicale di alcuni ospiti e quello del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Mara Venier ha ricordato il Festival dello scorso anno, a porte chiuse e condiviso la speranza di Toti affinché l’edizione 2022 possa essere diversa.

“Spero che quest’anno il Super Green Pass ci protegga dal dover fare scelte altrettanto difficili. Lo scorso Sanremo è stato surreale. Stavolta si andrà in sala, nei ristoranti e negli alberghi con il Super Green Pass e immagino che questo sia sufficiente a garantirci un po’ di serenità ma Imperia, Sanremo e Ventimiglia sono una delle zone più complesse per la vicinanza con la Francia”, le parole del presidente della regione Liguria.