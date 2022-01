Nemmeno il tempo di vedere l’ultima stagione che già l’idea di uno spin-off di This Is Us si fa strada pensando al futuro della serie: sebbene il sesto capitolo sia stato annunciato come quello finale, negli ultimi tempi è di tendenza immaginare nuovi format a partire da quelli già esistenti, magari per approfondire un personaggio o una storia minore. Nel caso della saga della famiglia Pearson, l’ipotesi inizia a farsi strada già con la première della stagione finale.

Uno spin-off di This Is Us non sembra però essere nell’orizzonte di Dan Fogelman, il creatore e showrunner della serie, che è piuttosto soddisfatto del finale riservato al dramma familiare corale di NBC e non sembra orientato a dare un futuro ai suoi personaggi. Semplicemente perché il finale sarà completo e definitivo.

Interrogato su un potenziale spin-off di This Is Us, Fogelman ha detto a Variety che il finale di serie non lascerà nel pubblico sensazione di qualcosa di incompiuto, tale da sperare in una prosecuzione.

Una volta che avrete visto il completamento della stagione 6, vedrete che vengono raccontate le storie di questi personaggi. Quindi non c’è un vero e proprio spin-off perché in un certo senso sai tutto.

Fogelman non vede uno spin-off di This Is Us nei suoi piani futuri, anche se si riserva un “mai dire mai” d’ordinanza in questi casi. Il suo auspicio, piuttosto, è che la serie sia ricordata con affetto anche in futuro, per aver lasciato delle belle sensazioni al pubblico.

Un’altra commedia per lo spettacolo? Immagino che non bisognerebbe mai dire mai, ma non la vedo. È una questione personale per me, e non mi ci vedo a riprendere questa cosa. Niente mi renderebbe più felice che se le persone tra 20 anni, se ne uscissero con ‘Riesci a credere che tutti questi scrittori abbiano lavorato a This Is Us ?’.

