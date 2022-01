Abbiamo atteso questo momento per settimane ma forse nessuno si aspettava potesse essere così crudo e duro. This is Us 6 va in scena negli Usa e sconvolge il pubblico che da ormai sette anni segue le avventure o, meglio, le disavventure di Rebecca e i suoi e proprio da lei arriva il colpo che ha messo ko tutti. La première di This is Us 6 segna subito la linea di confine tra quello che abbiamo scoperto nella quinta stagione e quello che sarà quest’ultima compresa la situazione di salute di Rebecca e quello che i suoi figli saranno disposti a fare per aiutarla.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel primo episodio della sesta stagione, mentre trascorreva la giornata con Jack e Hailey, Rebecca ricorda di aver preso il treno per lavorare con suo padre quando era una bambina, ad un tratto sembra ricordare tutto ma qualcosa la manda in tilt, non riesce a ricordare una parola e dopo averci pensato tutto il giorno scoppia.

Durante una festa di famiglia per i Big Three (con Randall e la sua famiglia in videoconferenza), rivela che durante uno dei suoi ultimi controlli le hanno comunicato che ci sono alcune placche che si accumulano nel suo cervello e questo significa solo una cosa: il suo declino mentale sta avanzando. La notizia sconvolge soprattutto per quello che è successo ma che capiremo solo nei prossimi episodi quando Kevin e i suoi si renderanno conto di quello che questo significa.

Il voler giocare con la mente di Rebecca in una serie che ha fatto di ricordi, flahback e flashforward i suoi punti di forza è stata sicuramente un’idea geniale quanto dolorosa. In molti temono ormai il peggio per la bella protagonista di questa struggente storia d’amore che ha dato vita a This is Us e forse il pubblico italiano potrebbe rovinarsi la sorpresa in attesa di quella che è stata annunciata come la versione italiana, Noi, in onda in questo 2022.