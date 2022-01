Agents of SHIELD 8 ci sarà? Sui social i fan hanno richiesto a gran voce un ritorno della serie Marvel, lanciando in tendenza l’hashtag #SaveAgentsofSHIELD.

Gli utenti si sono mobilitati sui social per sperare in un revival dello show, che si è concluso dopo sette stagioni e 136 episodi nell’agosto 2020, e hanno anche chiesto che la sua linea temporale venisse resa ufficiale all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Agents of SHIELD, in onda su ABC, aveva come protagonista Phil Coulson (Clark Gregg) dei precedenti film Marvel, che metteva su una squadra dello SHIELD per combattere le minacce aliene. Seppur all’inizio sembrava collegarsi con le altre pellicole degli Studios, col tempo, la serie se ne è distaccata, sviluppando una propria linea temporale. Ora, con l’introduzione del multiverso, i fan ripongono le speranze in un revival o in Agents of SHIELD 8.

Il rinato interesse per lo show arriva dopo l’uscita di Spider-Man: No Way Home, che ha incluso un cameo del personaggio di Matt Murdock (interpretato da Charlie Cox in Daredevil su Netflix) e Hawkeye, che ha reintrodotto Wilson Fisk (interpretato da Vincent D’Onofrio sempre in Daredevil). Inoltre, la serie su Occhio di Falco si è conclusa con una grande rivelazione: la moglie di Clint, Laura Barton, è in realtà l’Agente 19 alias Mockingbird di Agents of SHIELD.

Ming-Na Wen, che ha vestito i panni di Melinda May, ha commentato così le incessanti richieste dei fan per un revival:

Adoro il fatto che il nostro piccolo fanbase stia diventando sempre più grande, perché penso che le persone stiano iniziando a riguardare tutti gli episodi e a realizzare che serie meravigliosa fosse. Adoro i fan e le loro reazioni .

Quando Deadline le ha chiesto se sapesse qualcosa su un ipotetico ritorno di Agents of SHIELD, l’attrice ha semplicemente esclamato: “Incrociamo le dita. Chi lo sa?”

Ming-Na Wen è attualmente la co-protagonista di The Book of Baba Fett, spin-off di The Mandalorian, pubblicato con un episodio ogni settimana su Disney+.

