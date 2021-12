Hawkeye e Spider-Man: No Way Home sono la prova che l’universo Marvel è sempre più coeso. Dopo aver dato il benvenuto al personaggio di Yelena, la sorella di Natasha Romanoff/Vedova Nera, la serie dedicata a Occhio di Falco ha reintrodotto un altro personaggio già noto ai fan della Casa degli Idee. La stessa operazione è stata compiuta nell‘ultimo film sull’Uomo Ragno (qui la recensione).

Attenzione: SPOILER sull’episodio 1×05 di Hawkeye e su Spider-Man: No Way Home.

Nel finale del penultimo episodio di Hawkeye, Kate Bishop ha scoperto, tramite Yelena, che sua madre Eleanor sta lavorando per conto di Kingpin, alias Wilson Fisk, il big bad della serie Daredevil. Ed è stato lui ad ordinare ad Yelena di uccidere Clint Barton (ordine dato tramite Valentina Allegra de la Fontaine, come mostrato nella scena post-credit di Black Widow). Inoltre, Occhio di Falco sembra conoscere Kingpin, dato che afferma a Kate di essere “preoccupato” all’idea di affrontarlo.

Nello stesso momento, un altro personaggio di Daredevil ha fatto il suo debutto nel MCU. Nel film Spider-Man: No Way Home, Peter Parker, zia May e i suoi amici sono stati appena interrogati dall’agenzia Damage Control in merito all’identità di Spider-Man e le circostanze della morte di Mysterio. Dopo essere tornati a casa, l’avvocato Matt Murdock, ossia Daredevil, fa un breve cameo in cui offre al giovane Peter una consulenza per aiutarlo ad allontanarsi dal caos appena causato.

Inoltre, Hawkeye e Spider-Man: No Way Home sembrano svolgersi nello stesso lasso di tempo. Sia la serie di Disney+ e il film sono infatti ambientati durante il periodo natalizio.

Il finale di Hawkeye sarà reso disponibile sulla piattaforma Disney+ mercoledì 22 dicembre, ma come sappiamo parte della storia lancerà lo spin-off sul personaggio di Echo.

