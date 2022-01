The Good Doctor 5 e The Resident 3 sono pronte a tornare in onda. La serie con Freddie Highmore continuerà la sua corsa con i nuovi episodi attualmente in onda negli Usa mentre il medical drama con Emily VanCamp andrà verso la conclusione della terza stagione e, molto probabilmente, l’inizio della quarta. Il venerdì sera tornerà ad essere dedicato ai medical in attesa di Doc Nelle tue Mani 2 su Rai1 proprio tra qualche giorno.

Nuovi casi da risolvere, vite private che si intrecciano tra i corridoi degli ospedali e tante questioni ancora rimaste appese negli episodi in onda prima delle vacanze di Natale, cosa vedremo in The Good Doctor 5 e The Resident 3?

Le anticipazioni rivelano che i protagonisti si ritroveranno a fare i conti con questioni di cuore mentre in corsia si torna a lavorare sodo per risolvere casi e questioni burocratiche, ma dove siamo rimasti?

Chi ha seguito The Good Doctor 4 sa bene che Lea e Shaun finalmente sono una coppia e non solo hanno affrontato questa novità ma anche la questione gravidanza. La giovane è rimasta incinta e ha dovuto fare i conti con le prime reazioni di panico di Shaun fino a quando tutto non sembrava finalmente stabile. Il lieto evento però non c’è stato, Lea ha perso il bambino e questo ha reso di nuovo Shaun vulnerabile proprio come il suo rapporto con Lea fino a quando, proprio nel finale, lei gli ha chiesto di sposarla. Nel finale della quarta stagione la serie ha perso Claire che non sarà nei nuovi episodi per via della sua nuova avventura lontana dal St. Bonaventure.

Altra storia per The Resident 3 che ha visto Conrad con le spalle al muro sempre per via del suo continuo districarsi tra quello che è legalmente possibile e quello che non lo è. Il suo rapporto personale con Nic e quello dei suoi colleghi sarà un fiore all’occhiello di questo tumultuoso e sofferente finale di stagione. Il resto lo scopriremo a partire da domani sera su Rai2.