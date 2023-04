The Good Doctor 7 ci sarà. Arriva il rinnovo per la serie con Freddie Highmore e i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo specie alla luce di quello che sta succedendo al protagonista, in attesa del suo bambino, e al suo mentore, il dottor Glassman, lui ci sarà ancora nei nuovi episodi annunciati dalla rete in queste ore?

ABC ha rinnovato la serie per un’altra stagione e questo significa che avremo modo di affrontare questi discorsi in maniera ampia e ben sviluppata mentre Freddie Highmore ribadisce il suo affetto per il suo personaggio e non solo: “Mi sento molto fortunato a poter continuare a interpretare questo personaggio. Penso che il motivo principale per cui siamo tutti in grado di farlo è che le persone guardano ancora lo spettacolo e sembrano divertirsi…finché le persone sono ancora interessate a vedere altre storie credo di sentirmi molto fortunato a poter continuare a interpretarlo“.

Intanto la sesta stagione è ormai agli sgoccioli e proprio durante l’episodio di lunedì scorso, Shaun è andato a fondo della compromissione della memoria del dottor Glassman e dopo i test ha escluso che si tratta della recidiva del cancro al cervello. A quanto pare non si tratta nemmeno di una diagnosi di demenza visto che secondo Shaun si tratta degli effetti collaterali irreversibili di un piccolo ictus peggiorato dalle radiazioni a cui Glassman è stato sottoposto per il suo glioblastoma nella seconda stagione.

Questo significa che non potrà più operare o che succederà qualcosa di ancora più grave? La sinossi dell’ultimo episodio di The Good Doctor 6 rivela che Shaun e Lea si stanno dirigendo verso la sala parto e ci sono anche tutti quelli dell’ospedale, tranne una persona molto importante, si tratta proprio del dottor Glassman?