The Good Doctor 6 verso il gran finale. Anche questa lunga cavalcata è finita e presto i fan italiani del dottor Shaun Murphy si ritroveranno a raccogliere i pezzi di un emozionante finale. Il medical drama con protagonista Freddie Highmore non ci ha mai deluso e anche gli ultimi episodi in onda il 14 giugno saranno degni di nota almeno secondo quanto si evince dalle anticipazioni in arrivo negli Usa.

L’appuntamento è fissato per mercoledì prossimo, il 14 giugno, quando ad andare in onda saranno gli episodi 21 e 22 di questa stagione portando sullo schermo l’ennesimo colpo al cuore per Shaun ma, soprattutto, per il suo mentore, il dottor Glassman. Per quanto il famoso neurochirurgo volesse credere che le sue abilità chirurgiche non fossero state diminuite da un ictus scoperto di recente, alla fine dovrà arrendersi all’evidenza e proprio nel gran finale di stagione sarà costretto ad abbandonare la sala operatoria dopo un lungo intervento perché impossibilitato a spiegarne l’ultimo passaggio.

Ecco il promo del penultimo episodio:

Questa sarà la fine della sua carriera? Questa potrebbe essere una delle domande a cui rispondere nella settima stagione già annunciata ma non ci saranno solo note negative nel finale di The Good Doctor 6. Dopo tanti problemi e paure, finalmente Shaun e la sua Lea avranno modo di abbracciare il loro bambino, cos’altro succederà ai protagonisti negli ultimi episodi del 14 giugno?

Prima di scoprirlo, vi ricordiamo che l’appuntamento con The Good Doctor 6 è fissato per oggi, 7 giugno, su Rai2 a partire dalle 21.20 circa con gli episodi dal titolo ‘Mezze misure’ e ‘Fortunato’ in cui Shaun riesce a convincere il dottor Glassman a sottoporsi ad un test del DNA. Il responso è negativo, ma Shaun nota alcuni particolari apparentemente insignificanti che lo inquietano, come si evolveranno le cose tra di loro a quel punto?