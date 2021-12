Il momento del finale è già arrivato e c’è già chi pensa se The Good Doctor 5 ci sarà o meno. Tutti coloro che seguono la serie sanno bene che negli Usa sono attualmente in onda gli episodi della quinta stagione e la Rai ha pensato bene di metterli sotto l’albero per il suo pubblico. Subito dopo le feste, dal 5 gennaio, salvo cambiamenti, The Good Doctor 5 andrà in onda nel prime time di Rai2 con un doppio appuntamento settimanale.

Il primo episodio di The Good Doctor 5 andrà in onda mercoledì 5 gennaio e il secondo venerdì 7 e lo stesso succederà la settimana successiva, il 12 e il 14. Chi ha avuto modo di seguire già gli spoiler sulla nuova stagione della serie saprà anche che dovremo fare a meno di un personaggio molto amato e storico ovvero quello di Claire Browne interpretata da Antonia Thomas.

ATTENZIONE SPOILER!

L’attrice uscirà di scena nel finale della quarta stagione in onda oggi, 10 dicembre, su Rai2 con la seconda parte dell’episodio iniziato venerdì scorso dal titolo “Missione Guatemala seconda parte”. Sarà proprio in Guatemala che la dottoressa si fermerà una volta ricevuta un’interessante proposta di lavoro non tanto per via dei soldi quanto per il fatto che in questi luoghi non dovrà evitare di metterci il cuore in tutto quello che fa.

Mettetevi comodi e preparate i fazzoletti: ci saranno tante lacrime da asciugare per l’ultima puntata della quarta stagione di #TheGoodDoctor 😭🎬



🩺 Alle 21.20 in prima visione su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/8SCcNIvxHF — Rai2 (@RaiDue) December 10, 2021

Sarà dura dire addio a Claire sia per il pubblico che per Shaun che proprio in questo finale avrà qualcosa da raccontare alla sua amica di sempre, l’ennesimo colpo di scena nella sua vita ovvero le sue nozze con Lea. Sarà lei a chiedere al suo compagno di sposarla dopo tutto quello che è successo in quest’ultimo periodo con la perdita del loro bambino, cosa risponderà a quel punto Shaun e a chi vorrà raccontarlo se non a Claire?