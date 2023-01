Lo spin-off di Good Doctor ha trovato la sua protagonista o, meglio, le sue protagoniste e i fan non potrebbero esserne più felici. Non è la prima volta che si parla di un possibile spin-off del medical drama in dirittura di arrivo e, a quanto pare, il progetto sta già prendendo forma ed è in fase di sviluppo presso la ABC.

Kennedy McMann di Nancy Drew reciterà in The Good Lawyer al fianco della veterana di Desperate Housewives Felicity Huffman e le due avranno modo di conquistare il pubblico di The Good Doctor in un pilot backdoor in onda lunedì 6 marzo scritto dai co-showrunner David Shore e Liz Friedman. Ma cosa succederà nell’episodio che lancerà lo spin-off?

Shaun Murphy, l’amato dottore interpretato da Freddie Highmore, “cerca un’assistenza legale per aiutarlo a vincere una causa e ripone la sua fiducia in un giovane e promettente avvocato affetto da disturbo ossessivo compulsivo”. Toccherà proprio a McMann interpretare il suddetto avvocato, Joni DeGroot, descritto come “brillante, divertente e consapevole di sé…quando accetta il caso di Shaun”, secondo la descrizione ufficiale del personaggio.

I due riusciranno a capirsi per via della loro situazione “Convivendo il disturbo ossessivo compulsivo, Joni non ha mai voluto essere trattata in modo diverso nonostante il fatto che i sintomi hanno un impatto sulla sua vita personale e professionale. Per fortuna la sua attenzione ai dettagli le consente di vedere i casi attraverso un’ottica diversa”.

Dall’altro lato troveremo la Huffman pronta a vestire i panni di Janet Stewart “un avvocato molto apprezzato e partner dello studio legale con un intelletto feroce e uno spirito asciutto. Veterana esperta, ha rappresentato il dottor Aaron Glassman in diverse questioni legali nel corso degli anni, quindi si rivolge a lei per rappresentare il suo amato protetto. Ma quando Shaun dichiara che vuole che Joni lo rappresenti, Janet è costretta a lasciare che sia lei a prendere la guida del caso”.

The Good Doctor torna con nuovi episodi lunedì 23 gennaio negli Usa.