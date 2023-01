The Good Doctor 6 riparte negli Usa e regala ai fan un salto temporale di tre mesi, cosa è successo nel frattempo? Non ci vuole molto a capirlo visto che i protagonisti sono subito al centro della scena mostrando i ‘segni’ di questi mesi a cominciare da Lea che troviamo ancora alle prese con la sua gravidanza con tutto quello che questo implica.

La première invernale ha messo subito in crisi Lea e Shaun quando le cose si sono di nuovo complicate spingendo la giovane a subire due interventi chirurgici. Lea ha raggiunto la fine del suo primo trimestre ma l’ecografia di controllo ha rivelato una piccola area assottigliata sulla parete uterina e per questo è stata sottoposta a una procedura sperimentale per rinforzare le pareti.

In seguito è stato necessario un altro intervento quando un’arteria uterina si è legata al tessuto cicatriziale rompendosi. Shaun ha salvato sua moglie che, in cambio, gli darà un figlio maschio. Lea e il bambino stanno bene, per adesso, ma i fan continuano a temere il peggio, come andranno avanti le cose e come si concluderanno?

Dall’altro alto, anche per gli altri personaggi di The Good Doctor 6 il tempo è passato e tutti sono stati lieti di sapere che anche la vita di Lim è andata avanti. L’intervento a cui si è sottoposta è stato un successo e all’inizio di questa premiére l’abbiamo già trovata in piedi con il suo bastone pronta a dire no al matrimonio con Clay ma chiedendogli di passare al gradino successivo chiedendogli di trasferirsi da lei.

Quando andranno in onda in Italia i nuovi episodi di The Good Doctor 6? Al momento quello che sappiamo è che Rai2 li ha inseriti nel prime time di aprile ma non vi è ancora una data precisa.