The Good Doctor 4 e The Resident 3 non vanno in onda oggi su Rai2. Quello di questa sera sarà il primo venerdì senza i Shaun, Conrad e i dottori che girano loro intorno ogni giorno visto che la rete ha optato per una pausa natalizia che rimanderà i nuovi episodi al nuovo anno. Come vi abbiamo annunciato già venerdì scorso, da questa sera su Rai2 andranno in onda una serie di film, in replica soprattutto, dedicati a tutta la famiglia e dal sapore un po’ più natalizio.

Nessun caso da risolvere, niente drammi personali da questa sera, The Good Doctor 4 e The Resident 3 non vanno in onda e se nel primo caso è tutto giustificato visto che la stagione si è conclusa, nel secondo un po’ meno. I fan del medical drama con Matt Czuchry si aspettavano di vedere gli episodi della terza stagione e poi, a gennaio, i primi della quarta per recuperare un po’ il terreno perduto rispetto alla messa in onda americana.

In realtà le cose non sono andate così e se Shaun e i suoi (senza Claire, suo l’addio nel finale della quarta stagione) torneranno a gennaio con i primi episodi della quinta stagione attualmente in onda negli Usa, Conrad e i suoi colleghi riprenderanno la loro corsa verso il finale della terza rimandato da Rai2 al nuovo anno.

Salvo cambiamenti, The Good Doctor 5 andrà in onda dal 7 gennaio con un singolo episodio a settimana almeno fino alla fine del mese o inizi febbraio. Dall’altro lato, invece, The Resident 3 riprenderà dall’episodio numero 17 proprio dal 7 gennaio e fino al finale di stagione rimandando quindi l’appuntamento con la quarta forse alla prossima primavera (o ancora peggio alla fine del prossimo anno).

A tenere compagnia al pubblico di Rai2 questa sera ci sarà Il Mistero Della Casa del Tempo, il film con Jack Black, Cate Blanchett e Kyle MacLachlan con la firma di Eli Roth.