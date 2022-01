“Chi l’ha detto che a gennaio debba per forza far freddo?”, questo si chiede Michele Canova per annunciare Benedetto L’Inferno, il nuovo brano in cui Gianna Nannini duetta con Rosa Chemical. Con questa combinazione il producer riesce a mettere insieme la voce e il talento immortali della rocker senese e il nuovo fenomeno della scena italiana, Manuel Franco Rocati – questo il nome di battesimo di Rosa Chemical – per creare una traccia dal testo esplicito e passionale, un abito emozionale perfettamente calzante con le anime esplosive dei due interpreti.

Gianna Nannini duetta con Rosa Chemical

In Benedetto L’Inferno Gianna Nannini duetta con Rosa Chemical, che ha anche curato la parte grafica della promozione del singolo. La canzone sarà disponibile da venerdì 7 gennaio 2022. Il rapporto tra Canova e il rap continua dopo Sorpresa, il singolo di Nayt contenuto nell’album Doom e riproposto in una versione speciale.

Canova, del resto, ha collaborato con veri e propri pezzi da 90 del panorama italiano e internazionale. Parliamo di Marco Mengoni, Fedez, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Dark Polo Gang, Giorgia e Fabri Fibra, ma anche Alicia Keys, Janet Jackson, John Legend e Alanis Morissette.

Il progetto di Canova

Su questa collaborazione Canova racconta:

“Benedetto L’Inferno è nata a fine settembre nel mio studio milanese. Avevo in testa di organizzare il folle incontro tra Gianna e Rosa, due rockstar molto diverse tra loro. Ed è proprio nel fuoco del rock che le loro anime sporche si abbracciano e benedicono l’inferno, in un’armonia imprevedibile ma naturale, ironica, sensuale e maledetta. Con la mia produzione ho cercato di creare un terreno musicale fertile per questa collaborazione inaspettata”.

Proprio con questo principio Canova ha progettato questa collaborazione: nel suo presente il produttore cerca il sincretismo, le collaborazioni inattese e l’incontro fra mondi apparentemente diversi, big della musica e giovani talenti. Soprattutto, con questi progetti Canova vuole portarsi da dietro le quinte al ruolo di protagonista.

L’ultimo disco di Gianna Nannini è La Differenza (2019) e nel 2022 della rocker senese c’è un tour nei teatri che partirà il 1° marzo dal Teatro Carlo Felice di Genova. Recentemente la Nannini ha duettato con Francesco De Gregori in Diamante, canzone contenuta nel disco Oro, Incenso e Birra (1990) di Zucchero.

Nelle ultime ore Gianna Nannini ha annunciato la sua candidatura come Presidente Della Repubblica, una goliardata che per molti è una speranza.