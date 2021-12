Gianna Nannini e Francesco De Gregori uniscono le voci sulle note di un brano che ha fatto la storia della musica italiana. Da venerdì 10 dicembre sarà disponibile in radio e negli store digitali la nuova ed inedita versione di Diamante cantata in duetto da Gianna Nannini e Francesco De Gregori.

Nella storia canzone italiana, il testo è di Francesco De Gregori e la musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. Da oggi, venerdì 2 dicembre, a una settimana dalla pubblicazione, Diamante è disponibile in pre-save.

Colleghi e amici, sia Gianna Nannini che Francesco De Gregori hanno segnato tappe importanti della storia della musica italiana e vantano un seguito corposo. Non è la prima volta che i due si trovano a lavorare insieme.

Francesco De Gregori ha scritto per Gianna Nannini il brano Ninna Nera contenuto nell’album Dispetto (1995) e lo scorso anno, la rocker ha reso omaggio a De Gregori ricantando il brano La Donna Cannone (1983) reinterpretandolo per il progetto I Love My Radio.

La Nannini si sarebbe poi dovuta esibire in tour ma i concerti sono stati posticipati a causa della pandemia da covid-19 che ha resto impossibile lo svolgimento degli eventi.

Il tour previsto in Italia nel 2021 è stato riprogrammato nei teatri a partire da marzo 2022 secondo il calendario qui sotto.

Gianna Nannini – In Teatro Tour 2022

1 marzo: GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

14 marzo: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (sono validi i biglietti del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

17 marzo: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (sono validi i biglietti del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

19 marzo: BARI – TEATRO TEAM (sono validi i biglietti del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

25 marzo: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE

26 marzo: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

28 marzo: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

31 marzo: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

1 aprile: PARMA – TEATRO REGIO

3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (sono validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma)

12 aprile: BERGAMO – TEATRO CREBERG

14 aprile: PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (sono validi i biglietti del 23 novembre 2021 al Pala Verde di Treviso)

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)