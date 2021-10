Gianna Nannini in tour nei teatri: saltano i concerti nei palasport, che vengono riprogrammati nei contesti teatrali. Dopo Ermal Meta, anche Gianna Nannini riprogramma tutti gli appuntamenti nei teatri. In questo modo non dovrà rinunciare ancora ad esibirsi e potrà farlo nel pieno rispetto delle normative governative in tema di eventi e concerti dal vivo.

Il tour di Gianna Nannini in programma nel 2021 nei palazzetti dello sport, dunque, viene rimandato e riprogrammato nei teatri. L’artista si esibirà a partire dal 1° marzo, data del primo appuntamento al Teatro Carlo Felice di Genova. Il 14 marzo sarà a Napoli e il 17 a Catania. Il 19 si esibirà a Bari e il 25 a Montova.

A Brescia salirà sul palco del Teatro Dis_Play il 26 marzo e su quello del Teatro Rossetti di Trieste il 28 marzo. Il 31 marzo è attesa in concerto a Bologna.

Per quanto riguarda il mese di aprile, Gianna Nannini è attesa il 1° a Parma e il 3 a Roma, il 12 a Bergamo e il 14 a Padova. Si esibirà poi nel mese di maggio per un doppio appuntamento a Torino (Teatro Colosseo, 8 e 9 maggio) e a Milano (Teatro degli Arcimboldi, 13 e 14 maggio).

I biglietti precedente acquistati per i palasport restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti secondo il calendario qui sotto.

Gianna Nannini in tour nei teatri – le date

1 marzo: GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

14 marzo: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (sono validi i biglietti del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

17 marzo: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (sono validi i biglietti del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

19 marzo: BARI – TEATRO TEAM (sono validi i biglietti del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

25 marzo: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE

26 marzo: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

28 marzo: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

31 marzo: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

1 aprile: PARMA – TEATRO REGIO

3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (sono validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma)

12 aprile: BERGAMO – TEATRO CREBERG

14 aprile: PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (sono validi i biglietti del 23 novembre 2021 al Pala Verde di Treviso)

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)