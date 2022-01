Non sono particolarmente incoraggianti le prime notizie venute a galla in queste ore, per tutti coloro che sono ansiosi di conoscere i prezzi delle varie versioni del Samsung Galaxy S22 destinate ad arrivare sul mercato qui in Italia. Un contributo, quello odierno, che a conti fatti va ad integrare quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri e che consente di avere uno sguardo allargato sulle probabili decisioni commerciali del produttore. Vediamo, dunque, come stanno le cose coi device presto disponibili in Europa.

Cosa sappiamo sui prezzi del Samsung Galaxy S22 in Italia

Quali sono le indicazioni venute a galla di recente, a proposito dei prezzi del Samsung Galaxy S22 in Italia? A sbilanciarsi sull’argomento, ovviamente, non è il produttore, motivo per il quale le notizie di oggi non possiamo certo considerarle ufficiali. Tuttavia, dall’insider @_snoopytech_ arrivano ugualmente i possibili prezzi di tutte le versioni che faranno parte della nuova famiglia. In passato, gli è capitato di avere le fonti giuste, o comunque di azzeccare svariate previsioni, ragion per cui vale la pena dargli la giusta attenzione.

Andando con ordine, si parte dalla versione standard del Samsung Galaxy S22 da 128 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM che potrebbe avere un prezzo di listino pari a 912 Euro. Passando invece al dispositivo da 256/8 GB arriveremmo a 963 Euro. Inutile dire che questi valori tenderebbero a salire con il Samsung Galaxy S22+ da 128/8 GB, pronto al lancio a 1.119 euro. Esborso di 1.170 Euro per tutti coloro che decideranno di puntare sulla variante da 256/8 al day one sul mercato.

A chiudere il cerchio, poi, troveremo il prezzo di listino pari a 1.430 Euro per i potenziali acquirenti di un Samsung S22 Ultra con la versione 12/256 GB, mentre i discorsi partirebbero da 1.544 Euro per il modello da 12/512.