Il prezzo Samsung Galaxy S22 è servito grazie ad un leak appena condiviso da fonti asiatiche. Il costo del top di gamma nella sua versione standard in euro non sarebbe proprio alla portata di tutte le tasche, se diamo per vero quanto appena trapelato. Soprattutto, ci sarebbe una differenza non da poco con quello che dovrebbe essere il futuro valore di listino dello Xiaomi 12, concorrente diretto dell’ammiraglia Samsung appunto.

Il costo della standard edition

Ebbene, il Samsung Galaxy S22 in Europa, nella sua versione standard da 8 GB di RAM e 128 GB di storage dovrebbe costare 912 euro. La variante sempre da 8 GB di RAM ma da 256 GB di spazio di archiviazione sarebbe venduta a 963,50 euro. Si tratta di un costo di partenza abbastanza oneroso e che lascia presagire valori di listino per i modelli Plus e Ultra non certo alla portata di molte tasche.

Come già anticipato, il confronto di listino con lo Xiaomi 12 risulta già essere denso di significato. Mentre il prezzo Samsung Galaxy S22 dovrebbe partire da 912 euro, quello dello Xiaomi 12 da 8 GB e 128 GB di storage è di 3999 yuan. Al cambio attuale, si tratta di 554 euro che, seppur maggiorati di costi relativi al nostro regime fiscale e altre maggiorazioni, sono ben lontani dagli oltre 900 euro già citati. Considerando poi che la finestra di lancio commerciale del dispositivo Xiaomi in Italia dovrebbe essere quella di febbraio, dunque la stessa del concorrente, la guerra all’ultima vendita dei due dispositivi è assicurata.

Naturalmente siamo in attesa che il costo del Samsung Galaxy S22 sia confermato anche in via ufficiale, insieme a quello dei fratelli maggiori S22 Plus e standard. La presentazione di tutta la gamma dovrebbe concretizzarsi non più tardi del giorno 8 febbraio con il via alle vendita effettive, anche in Italia, un paio di settimane più tardi.

