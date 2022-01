Non poteva mancare anche ad inizio 2022 la bufala su WhatsApp, secondo cui un hacker avrebbe messo in circolazione il video con tanto di virus chiamato “India sta facendo”. Una fake news, evidentemente creata per puro divertimento, visto che a differenza di altre catene virali del tutto prive di fondamento, qui non abbiamo un file da scaricare che potrebbe generare vantaggi a malintenzionati. Solo una notizia falsa, che in passato ha citato anche altri Paesi come Cina e Argentina.

Riecco su WhatsApp la bufala “India sta facendo”: fake news sul file video

Siamo al cospetto di una bufala ciclica, con varie riprese anche da parte della nostra redazione. L’ultima, in ordine di tempo, risale alla scorsa primavera. Nonostante sia una balla storica, ancora oggi qualcuno ci casca nel momento in cui su Facebook si imbatte nella catena “India sta facendo”. Ribadiamo per l’ennesima volta che non sia mai stato messo in circolazione alcun file dagli hacker, in riferimento a post come questi che potreste leggere sui social nelle prossime ore. Questo il messaggio incriminato:

“Inizieranno a far circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si stia appiattendo in India. Il file si chiama “India sta facendo”, non aprirlo e non vederlo, hackera il tuo telefono in 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici.Ora l’hanno detto anche ai telegiornali”.

Le autorità hanno dichiarato più volte che non ci siano riscontri su questo fantomatico virus, come del resto è stato ribadito anche da altre fonti oggi 5 gennaio. Insomma, nel caso in cui doveste imbattervi su Facebook o su WhatsApp in una catena che parla di virus fatto circolare tramite il file “India sta facendo”, non avete nulla da temere. Non esiste il suddetto video inviato da hacker.