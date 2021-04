Il file ‘India sta facendo’, legato ad una bufala, torna a far danni: il contenuto ha cominciato a girare per opera di qualche bontempone tramite WhatsApp, intensificandosi in queste ore dopo averne parlato verso la fine di marzo. Il file ‘India sta facendo’ non esiste, si tratta di una bufala: non ci sono hacker che stanno provando a minare la vostra sicurezza, né tanto meno virus o presunti tali in grado di insinuarsi nella memoria dei vostri telefoni (non almeno tramite il file ‘India sta facendo’, se è questo che vi preoccupa).

La catena di Sant’Antonio ha come unico scopo quello di fare leva sulle ansie degli utenti, già messi a dura prova dalla pandemia da Coronavirus, che purtroppo non sta risparmiando nessuno (tra coinvolgimenti diretti e indiretti, sotto i più svariati aspetti della vita quotidiana). Il file ‘India sta facendo’ non è l’unico del suo genere: mesi fa lo stesso copione era apparso relativamente ad un altro Paese, l’Argentina (anche in quel caso, neanche a dirlo, si è parlato di una bufala). Se qualcuno dei vostri contatti vi contatta intimorito, potrete rispondergli che dietro la storia del file ‘India sta facendo’ c’è una fake-news in piena regola, e non una minaccia concreta.

Fino a prova contraria, non serve assolutamente preoccuparsi, ma solo ignorare il messaggio (qualora vi venisse recapitato su WhatsApp o su qualsiasi altro social) e mettere in guardia chi ve l’ha girato. Gli hacker agiscono in tanti modi, ma il file ‘India sta facendo’ non è uno di questi. Bisogna sempre stare attenti, non vi stiamo dicendo di abbassare la guardia, bensì di non allarmarvi per questo caso in particolare, del tutto privo di fondamento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è lì appositamente: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.