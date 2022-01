Mancano quasi due anni all’arrivo sul mercato del tanto discusso iPhone 15 Pro, probabilmente sul mercato solo a settembre 2023, ma da un po’ di tempo a questa parte si parla già della sua possibile scheda tecnica. Qualche indiscrezione, in verità, era venuta a galla già a fine 2021, come avrete notato attraverso il nostro articolo, ma oggi possiamo andare oltre in modo da concentrarci sulla fotocamera del dispositivo. Stando almeno a quanto venuto a galla oggi 4 gennaio anche per il pubblico italiano.

Indicazioni sull’iPhone 15 Pro e sulla fotocamera con lente a periscopio

Cosa dobbiamo aspettarci da Apple a lungo termine? A detta dell’analista Jeff Pu, almeno un modello appartenente alla serie iPhone 15 ed in programma nel 2023 sarà dotato di un sistema di telecamere a periscopio, che consentirà di fare un notevole passo in avanti dal punto di vista dello zoom ottico. Quali sarebbero gli effetti di una scelta del genere? Il passo in avanti fatto dalla mela morsicata risulterebbe decisivo, in quanto con un sistema a periscopio, la luce che entra nel teleobiettivo sul retro dell’iPhone sarebbe decisamente diversa rispetto allo standard attuale.

Questa, infatti, verrebbe riflessa da uno specchio angolato verso il sensore di immagine della fotocamera. Una novità tecnica e soprattutto a livello hardware, tramite la quale si potrebbe ottenere il cambio di direzione in cui viaggia la luce. Così facendo, la svolta descritta oggi consentirebbe ad Apple di adattare un teleobiettivo più lungo all’interno dell’iPhone. Morale della favola? Chi si ritroverà con un iPhone 15 Pro potrebbe avere la possibilità di ingrandire ulteriormente senza alcuna sfocatura.

Da tempo si parla di questo step, considerando il fatto che Ming-Chi Kuo è stato il primo a citare la possibilità descritta oggi. L’analista aveva dichiarato che un obiettivo periscopio sarebbe stato uno dei plus assicurati dalla scheda tecnica di iPhone 14 Pro. Così non è stato ed ora dobbiamo concentrarci sugli iPhone 15 Pro.