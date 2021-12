Arrivano in queste le prime indicazioni sugli iPhone 15 Pro, per certi versi spregiudicate, considerando che parliamo di dispositivi destinati a fare il proprio esordio sul mercato tra quasi due anni. I dispositivi in arrivo a fine 2023, infatti, a detta di alcune fonti, potrebbero contare su caratteristiche in grado di cambiare tutto il mercato degli smartphone. Dunque, siamo ben al di là delle voci che abbiamo riportato di recente attraverso un altro articolo sulla fotocamera degli iPhone 14.

Rumors sugli iPhone 15 Pro senza slot per le SIM

Per farvela breve, gli iPhone 15 Pro che arriveranno in Italia a fine 2023 potrebbero essere realizzati senza slot per le SIM. Questo, ad oggi, quello che ci arriva attraverso fonti di dubbia origine utilizzate dal sito web brasiliano Blog do iPhone. Provando a scendere maggiormente in dettagli, le voci di queste ore ci dicono che i modelli di iPhone 15 Pro previsti per il rilascio nel 2023 potranno essere dotati di slot destinati ad ospitare due eSIM, garantendo che la funzionalità Dual-SIM rimanga disponibile.

Si tratta ovviamente di un aspetto fondamentale, vista l’importanza che questo plus ha per il pubblico Apple. La modalità Dual-SIM consente al pubblico di avere sempre a disposizione due linee su un iPhone. Basti pensare a contesti di utilizzo più specifici per i dispositivi Apple, come i piani che vengono usati con l’apposita SIM solo durante i viaggi all’estero o avere linee personali e aziendali su un singolo melafonino. Il tutto, eliminando lo slot per le SIM tradizionali, magari migliorando anche la resistenza all’acqua dei prodotti.

Ribadisco che rumors del genere debbano essere trattati con le pinze. Considerando il fatto che manchino ancora due anni al rilascio dei modelli iPhone 15 Pro, questa voce inevitabilmente viene vista con un certo scetticismo. Attendiamo altre fonti, prendendo atto delle indiscrezioni che giungono dal Brasile.