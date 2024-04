Continua ad essere più che interessante il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon e quest’oggi vogliamo parlare dell’offerta riguardante il modello azzurro da 128GB di memoria interna. Quest’ultimo top di gamma di stampo Apple può essere acquistato ad un costo già più basso, nonostante non sia un prodotto che si svaluta con una certa rapidità. Approfondiamo a questo punto ciò che ci offre quest’oggi il famoso sito di e-commerce.

Luce dei riflettori sull’iPhone 15 sotto i 700 euro: attenzione al prezzo aggiornato su Amazon

Lo sconto applicato sul prezzo da listino di 979 euro è del 18%, quindi è possibile avere tra le mani questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna alla cifra finale di 799 euro. Un risparmio importante rispetto a quanto sia approdato sul mercato, conviene quindi sicuramente fare un pensierino su quest’ultimo top di gamma di stampo Apple. C’è disponibilità immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, quindi nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna arriverà direttamente nelle vostre case. Se non si ha modo di poter spendere l’intera cifra in un’unica volta, ecco che Amazon permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis.

In questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di quest’offerta presente quest’oggi sul famoso sito di e-commerce. Approfondendo invece le caratteristiche tecniche di questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna, notiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14. Ritroviamo la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale.

Lato hardware spicca il processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Il comparto fotografico di questo iPhone 15 è animato da un sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2x per foto sempre più nitide. Infine non manca la connettività USB-C. Altra offerta particolarmene conveniente oggi, dunque, dopo quella trattata ad inizio mese.