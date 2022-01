Arrivano ulteriori indiscrezioni a proposito del nuovo iPhone 14 nei primi giorni del 2022. In attesa di scoprire quali saranno i prossimi rumors riguardanti il melafonino che toccheremo con mano in autunno, oggi tocca concentrarsi sul display. Uno step in più, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine a proposito della memoria. Proviamo a fare il punto della situazione, con le informazioni raccolte proprio in queste ore per il pubblico interessato.

Cosa dobbiamo aspettarci dal display dell’iPhone 14

Allo stato attuale, quali sono le aspettative che possiamo nutrire a proposito del display dell’iPhone 14? Tutto nasce dalle teorie portate avanti in queste ore da Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha preso in esame in queste ore quelle che ad oggi sono le sue aspettative per i nuovi prodotti Apple che toccheremo con mano nel 2022. Ne ha parlato anche MacRumors, con una parentesi dedicata alla serie iPhone 14, senza dimenticare un MacBook Air riprogettato con un chip M2, fino ad arrivare ad un iPad Pro con ricarica wireless e tanto altro ancora.

Gurman, a proposito dei melafonini che toccheremo con mano nel 2022, ha affermato che alcuni modelli di iPhone 14 che verranno lanciati entro la fine dell’anno avranno una caratteristica del tutto peculiare. A suo dire, infatti, presenteranno un design del display perforato, come abbiamo sentito da altre fonti. Basti pensare a quanto dichiarato non molto tempo fa dall’analista Ming-Chi Kuo. Un design perforato si riferisce al fatto che i device potrebbero essere dotati di un display con solo un piccolo ritaglio circolare per la fotocamera anteriore.

Sostanzialmente, è quello che si vede su alcuni smartphone Samsung. Questo design comporterebbe la rimozione della tacca e il sistema Face ID verrebbe probabilmente spostato sotto il display. Insomma, novità potenziali non di poco conto per chi sta seguendo con interesse le vicende dei nuovi iPhone 14.