Si parla già delle caratteristiche tecniche dei nuovi iPhone 14 Pro, in vista del 2022. Dopo aver preso in esame parte del suo potenziale comparto hardware la scorsa settimana, bisogna concentrarsi sul discorso della memoria RAM oggi 27 dicembre. Come stanno le cose al momento? Ovviamente siamo solo nel campo delle voci, soprattutto considerando il fatto che sono trascorsi solo 3 mesi da quando Apple ha lanciato il suo nuovo smartphone. Proviamo a fare il punto della situazione.

Cosa sappiamo sulla memoria RAM dei prossimi iPhone 14 Pro

Mancano nove mesi all’esordio di questi prodotti sul mercato, ma da alcuni giorni i rumors sull’ultima serie di iPhone hanno iniziato a circolare su Internet. Uno di questi riguarda la memoria RAM che Apple incorporerà nella serie iPhone 14. Si dice che il telefono utilizzerà una quantitativo maggiore rispetto alla serie iPhone 13. Per la cronaca, quest’ultimo utilizza 6 GB di memoria RAM, il telefono con la RAM più alta oggi sul mercato. Tuttavia, la situazione cambierà attraverso il lancio della serie iPhone 14 Pro .

Citando varie fonti tramite Ubergizmo, l’analista Jeff Pu di Haitong International Securities ha affermato che i prossimi iPhone 14 Pro e Pro Max saranno dotati di 8 GB di RAM. Insomma, un vero e proprio record, considerando gli standard della mela morsicata in questo particolare contesto. Purtroppo ancora non si conoscono le novità del modello iPhone 14 in versione standard . Detto questo, esiste la possibilità che Apple mantenga la RAM da 4 GB nel device “base” di questa famiglia.

Vedremo quali saranno le prossime mosse da parte di Apple. Di sicuro, attraverso l’iPhone 14 potremo fare un passo in avanti significativo in termini di specifiche hardware, in modo da dare un chiaro segnale ai propri clienti e al mercato. Cosa ne pensate delle voci che hanno preso piede proprio in questi giorni?