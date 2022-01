C’è anche J.K. Rowling nella reunion di Harry Potter? La risposta è affermativa, ma la sua presenza è giustificata con un escamotage. Nel 2019, l’autrice dei romanzi, da cui è stata tratta la saga cinematografica, è stata accusata di transfobia per alcune sue affermazioni alquanto discutibili. Da allora, molti fan del maghetto hanno preso nettamente le distanze dalla scrittrice, e il pubblico si è quindi spaccato.

La reunion di Harry Potter includeva anche la presenza di J.K. Rowling, la quale ha tuttavia rifiutato l’invito a partecipare. HBO Max ha quindi pensato a un trucco: la scrittrice appare nello speciale ma attraverso filmati d’archivio del 2019. Il suo team ha stabilito che ciò sarebbe bastato per calmare le acque. Fonti vicine all’autrice hanno inoltre dichiarato che le sue osservazioni transfobiche non abbiano avuto alcun un ruolo nella decisione.

Quando scoppiarono le polemiche, diversi membri del cast di Harry Potter hanno espresso la loro opinione, tra cui i tre protagonisti della saga Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, che hanno condannato duramente l’autrice dei romanzi.

La Rowling ha recentemente attirato l’ira delle persone transgender e vari attivisti, molti dei quali hanno messo in dubbio la diversità dei suoi scritti. Emma Watson ha preso una chiara posizione contro la scrittrice, scrivendo sui social: “Le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere le loro vite senza essere costantemente interrogate o dire che non sono chi dicono di essere”.

L’assenza della scrittrice non ha comunque smorzato la magica atmosfera intorno all’attesa reunion, che ha visto gli attori e i registi della saga riunirsi in una retrospettiva speciale, in onda su HBO Max e su Sky Cinema Harry Potter (canale 303 di Sky) dal 1° gennaio 2022. Alla reunion, dal titolo Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, hanno partecipato, tra gli altri, Tom Felton, Mark Williams, Helena Bonham Carter, Gary Oldman e Ralph Fiennes.

Continua a leggere su optimagazine.com.