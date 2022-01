Il finale di Clarice va in onda in prima tv assoluta in Italia la sera di Capodanno su Rai2: dopo una settimana di pausa in concomitanza col Natale, la serie thriller ispirata al film Il Silenzio degli Innocenti si conclude il 1° gennaio con l’ultimo episodio della prima stagione.

La messa in onda del finale di Clarice a Capodanno chiude la programmazione della serie con protagonista Rebecca Breeds nei panni della Clarice Starling del film, originariamente interpretata per il grande schermo da Jodie Foster, qui raccontata mentre torna sul campo col suo pesante carico emotivo nel 1993, un anno dopo la caccia al serial killer Buffalo Bill (Simon Northwood).

La trama del finale di Clarice vede la protagonista coinvolta in prima persona come vittima di un rapimento. Ecco la sinossi del tredicesimo ed ultimo episodio in onda in prima visione su Rai2 a Capodanno, a partire dalle 22.40, dopo gli episodi 17 e 18 di S.W.A.T. 4.

Ty fa rapire Clarice e la porta in un ex centro per la sperimentazione sugli animali di proprietà della Alastor. Qui Clarice scopre che Nils Hagen tiene prigioniere le giovani studentesse in medicina…

Il finale di Clarice non può dirsi chiuso, ma al momento non sembra esserci un orizzonte per il futuro della serie: con una media di 2,76 milioni di telespettatori si CBS, negli Stati Uniti, decisamente il format il sequel del film non ha sfondato e non ha minimamente retto il paragone con l’originale. Dopo settimane di incertezza sul rinnovo, la scorsa primavera, CBS non ha annunciato alcuna decisione in merito ad un’eventuale seconda stagione, di cui si era discusso come potenziale prodotto da destinare soltanto alla fruizione in streaming abbandonando la programmazione lineare in tv. Ad oggi Clarice non è stata cancellata ma tantomeno rinnovata per una seconda stagione, che si intende però chiaramente archiviata visto che CBS non ha ritenuto di inserirla nemmeno nel palinsesto di metà stagione.

