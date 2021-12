Dopo la diretta in cui ha scatenato un polverone per quella frase sul vaccino, Diana Del Bufalo risponde alle polemiche e scocca un dardo contro i giornalisti che hanno ripreso le sue affermazioni per pubblicare gli articoli usciti nella mattinata.

Diana Del Bufalo e i vaccini

Il periodo storico in cui viviamo ci impone, in un certo senso, di aprire il dibattito sui vaccini con chiunque. È quanto accaduto ieri sera, mercoledì 29 dicembre, durante una diretta di Diana Del Bufalo. Un suo fan le ha chiesto il motivo per cui non fosse vaccinata, e l’attrice ha risposto che il suo medico di base glielo avrebbe sconsigliato. A scatenare le polemiche non è stata quella risposta, ma la spiegazione: “Voglio fare esperienza” che non è affatto piaciuta ai follower che per colpa del Covid hanno perso familiari, amici o compagni.

“Ti rendi conto di quello che stai dicendo?”, le hanno chiesto. In poche ore il nome di Diana Del Bufalo è salito in vetta ai trend di Twitter, rendendo la notizia fruibile anche a coloro i quali non hanno mai conosciuto l’attrice.

Diana Del Bufalo risponde alle polemiche

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 dicembre, Diana Del Bufalo ha pubblicato una storia su Instagram per rispondere alle polemiche e scagliarsi contro i giornalisti che hanno ripreso le sue parole.

Ecco il suo messaggio:

“Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo, sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata. Ne prendo atto, con un po’ di rammarico. Sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.

Non è la prima volta in cui Diana Del Bufalo inciampa in una gaffe. Nel mese di luglio era esplosa la polemica sul catcalling dopo una storia Instagram pubblicata da Aurora Ramazzotti. Diana Del Bufalo aveva detto: “Sono una delle poche a cui piace” e il web si era scatenato contro di lei.

Con questo messaggio Diana Del Bufalo risponde alle polemiche, anche se non chiarisce se quel “vorrei fare esperienza” fosse ironico, tanto da non scusarsi per l’affermazione.