Aria di tempesta all’orizzonte per Rai1 che proprio oggi pomeriggio ha mandato in onda Diana del Bufalo e la sua intervista a Da Noi a Ruota Libera. Dopo le risate e le emozioni andate in scena con Carlo Conti, Francesca Fialdini ha accolto l’ex pupilla di Amici adesso attrice di successo anche in alcune fiction Rai, per parlare della sua vita e della sua carriera. Fin qui niente di strano se non fosse che, proprio nei giorni scorsi, Diana del Bufalo è finita sotto la lente per via di alcune sue dichiarazioni relative al vaccino.

In questo periodo delicato basta dirsi contrario al vaccino per finire alla gogna e questo è successo a Diana Del Bufalo nei giorni scorsi e nuovamente in queste ore. Già l’annuncio della presenza dell’attrice nello studio di Francesca Faldini aveva fatto discutere ma oggi le cose sono addirittura peggiorate.

Mentre andava in onda l’intervista di Diana del Bufalo nel salotto di Francesca Fialdini, la Rai correva ai ripari sottolineando più volte che il suo intervento era registrato intendendo quindi che tutto è successo ancora prima delle sue ultime dichiarazioni. Nessun riferimento al vaccino e al Covid e nemmeno alla sua voglia di fare ‘esperienza’ magari ammalandosi e prendendo il virus proprio perché l’intervista è stata registrata nei giorni scorsi.

Chiarito questo le polemiche sono esplose sui social. Alcuni trovano esagerata la giustificazione di Rai1 mentre altri hanno chiesto a gran voce di tagliare l’intervento alla luce di quanto è successo spingendo per una riduzione di presenze No Vax in tv in questo momento delicato. Chi ha ragione?

Francesca Fialdini, travolta dalle polemiche, ci ha tenuto a precisare sui social che le interviste della puntata di oggi sono registrate e che, quindi, gli argomenti di questi ultimi giorni non potevano essere al centro delle sue domande o delle rivelazioni dei suoi ospiti concentrandosi poi proprio sull’intervista di Diana del Bufalo sottolineando la scritta in sovrimpressione:

“La puntata è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in quest’ultima settimana dai protagonisti non possono per questo essere argomento di conversazione nella messa in onda.”

Le sue dichiarazioni non hanno messo a tacere le polemiche, cosa succederà adesso alla trasmissione di Rai1 e a Diana del Bufalo?