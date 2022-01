Pochi giorni dopo la bufera Diana Del Bufalo chiede scusa, e lo fa in un testo pubblicato su Instagram. L’attrice, come tutti ricordiamo, era finita sotto i riflettori delle polemiche per via di alcune affermazioni sui vaccini anti Covid fatte durante una live su Instagram.

Diana Del Bufalo sui vaccini

Durante la live su Instagram, un fan aveva chiesto a Diana Del Bufalo se fosse vaccinata contro il Covid. L’attrice aveva risposto negativamente, e soprattutto aveva affermato: “Voglio fare esperienza”. Per questa affermazione sui social era scoppiato il caos, e Diana Del Bufalo si era trovata costretta ad intervenire per rispondere alle polemiche.

Lo aveva fatto, la ex concorrente di Amici, nelle storie Instagram con un testo nel quale si scagliava contro i giornalisti: “Si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like” e spiegava che il vaccino le era stato sconsigliato dal medico di base per via di un problema congenito al cuore. Nel contempo, Diana Del Bufalo aveva dato comprensione agli utenti che la insultavano per le sue esternazioni: “La diversità non è accettata, ne prendo atto”. Nelle ultime ore l’attrice è ritornata sull’argomento e ha chiesto scusa.

Diana Del Bufalo chiede scusa

Nelle storie Instagram Diana Del Bufalo chiede scusa e tenta di ricucire la ferita. L’attrice spiega di essere sempre rispettosa delle regole e attenta ad evitare contatti pericolosi con amici e colleghi, proprio perché – stando alle sue parole – ha a cuore la salute di tutti. Riconosce, tra l’altro, che le sue esternazioni siano state fuori luogo per alcuni e per questo si mette una mano sulla coscienza e riconosce l’errore.

Ecco il suo messaggio:

“Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione. Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile”.

Si può dire che la vicenda sia chiusa con Diana Del Bufalo che chiede scusa per il polverone sollevato? L’attrice chiude il suo intervento augurando un buon anno a tutti.