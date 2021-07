L’affermazione di Diana Del Bufalo sul catcalling ha scatenato le polemiche. L’attrice ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, in una storia su Instagram, ha riportato un episodio in cui due uomini “a distanza di 5 minuti l’uno dall’altro” le avrebbero rivolto degli apprezzamenti. La sua considerazione sulla vicenda e specialmente sul catcalling ha fatto esplodere l’indignazione sui social.

Diana Del Bufalo sul catcalling

Ricordiamo che il dibattito sul catcalling era stato sollevato da Aurora Ramazzotti nel marzo 2021 quando sui social si era sfogata contro le molestie di strada che aveva subito mentre faceva sport all’aperto. “Fate schifo”, aveva detto la figlia di Eros e Michelle Hunziker. Per “catcalling”, ricordiamo, si intendono quegli approcci verbali e sonori che oggettificano la vittima che si sente al centro di attenzioni poco gradite, che arrivano da individui che rivolgono alla persona frasi sessiste, fischi e apprezzamenti volgari.

Oggettivamente si tratta di una molestia in quanto mette la vittima in una situazione di difficoltà, disagio e imbarazzo. Per questo l’affermazione di Diana Del Bufalo sul catcalling è oggetto di polemiche. L’attrice e cantante ha detto: “Sarà che sono una delle poche a cui piace il catcalling, ma siete falsi”, riferendosi ai ragazzi che l’avrebbero apostrofata per strada.

Le polemiche

Il pubblico dei social è diviso, e il dibattito sta avendo luogo su Twitter. Da una parte tantissimi utenti contestano le parole di Diana Del Bufalo, con l’accusa di normalizzare una molestia dopo tante battaglie. Dall’altra i suoi follower invitano a considerare il personaggio: “Diana è ironica”, scrivono in tanti, cercando di contestualizzare.

Per il momento l’attrice non ha pubblicato chiarimenti e le sue storie Instagram incriminate sono già sparite, ma il video con la frase di Diana Del Bufalo sul catcalling è stato recuperato e ricaricato su vari canali. Lo riportiamo di seguito.

