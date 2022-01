Diana del Bufalo minacciata di morte sui social in questi giorni. Non è la prima volta che i cosiddetti leoni da tastiera colgono la palla al balzo per offendere, puntare il dito e minacciare di morte questo o quel vip reo di essere l’argomento del momento e lo stesso è successo proprio all’ex pupilla di Maria de Filippi. Diana del Bufalo si prepara a debuttare a teatro (con un tampone ogni 48 ore come tutti i suoi collaboratori) ma, intanto, in un’intervista rilasciata a Il Mattino chiarisce la sua posizione rispetto al vaccino e rivela anche di essere stata minacciata di morte sui social.

In particolare, Diana del Bufalo ci tiene a precisare di non essere una No Vax e di non aver fatto il vaccino per via di alcuni problemi di salute non meglio precisati e a Il Mattino risponde: “Non mi sono vaccinata per motivi di salute e non ho molto altro da aggiungere”.

A chi le chiede il perché delle sue esternazioni nell’ormai famosa diretta social spiega: “Perché sono una persona trasparente e parlo senza filtri. So che questo atteggiamento può generare ripercussioni, a volte anche gravi. Per questa cosa dei vaccini sono stata minacciata di morte”.

L’attrice precisa poi che non denuncerà chi l’ha minacciata o le ha rivolto pesanti offese sui social in queste settimane perché vive molto questo mondo e sa bene come funziona e sulla questione vaccini e delle sue esternazioni poi chiude:

“Dicono cose tremende e basta. Inoltre credo che la libertà di parola sia fondamentale. Ho già chiesto scusa sui social per quello che ho detto sui vaccini, ero arrabbiata”. Il pubblico dimentica spesso i suoi nemici e i propri eroi e forse anche per Diana del Bufalo adesso è arrivato il momento di finire nel dimenticatoio, almeno per la questione vaccini.