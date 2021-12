Il delirio di Diana del Bufalo sui vaccini sconvolge. Non è la prima volta che una delle pupille di Maria de Filippi finisce sotto la lente per via di quello che dice e se nei mesi scorsi è toccato alla sua visione del catcalling, questa volta a indispettire il popolo dei social non è tanto la sua visione No Vax quanto i termini usati in una diretta delirante per dire no al vaccino.

Diana del Bufalo si è lasciata andare dicendo che le hanno consigliato di non vaccinarsi ma poi ha usato l’infelice espressione ‘voglio fare esperienza’ come se rischiare la vita, magari finire in terapia intensiva o ancora peggio, fosse un tentativo da fare per provare una cosa nuova. Proprio questo passaggio ha indispettito non tanto i Pro Vax quanto tutti coloro che per colpa del virus hanno perso i propri cari.

Mai come in questo particolare momento di stress e bombardamento (o terrorismo) mediatico l’argomento vaccino è stato così sensibile e sentire dire ad un personaggio come Diana del Bufalo, seguita da migliaia di follower, che sarebbe meglio dire no per fare ‘esperienza’ non è certo una nota positiva. Lungi da noi giudicare la scelta di fare o non fare il vaccino ma bisogna avere la sensibilità (in entrambi i casi) di toccare i tasti giusti per spiegare la propria decisione soprattutto quando c’è un pubblico a seguirci.

Diana del Bufalo non si è scusata in passato per le sue uscite poco politicamente corrette e siamo sicuri che non lo farà nemmeno questa volta ma intanto sui social le offese si moltiplicano di ora in ora e adesso sono in molti quelli che pensano che i suoi personaggi spesso svampiti e un po’ stupidi siano poco lontani dal suo essere nella vita reale. Risponderà alle offese? La sua partecipazione a Lol 2 è adesso a rischio per via della sua uscita infelice?