How I Met Your Father sta per debuttare su Hulu e le nuove immagini promozionali mostrano l’ensemble di questo esperimento annunciato e atteso da tempo: lo spin-off di How I Met Your Mother si svolge nel prossimo futuro, ricalcando esattamente la trama della serie originale, ma stavolta con una protagonista femminile, Hilary Duff.

In How I Met Your Father Sophie racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. La narratrice della storia è un volto arcinoto al pubblico televisivo: si tratta di Kim Cattrall, la grande assente del revival di Sex and The City, che qui appare anche in scena. Nella serie originale, Bob Saget era la voce fuori campo di Ted da genitore, ma non è mai apparso sullo schermo, invece Cattrall, che interpreta la versione matura di Sophie, si vedrà in carne ed ossa, come anticipa il trailer in basso.

La testata ha diffuso un ulteriore sguardo a How I Met Your Father con alcuni scatti dal set, in cui si scorge il cast principale della nuova serie. La protagonista Sophie (Duff) è affiancata dagli amici Jesse (Chris Lowell di GLOW ), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley di Royals), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma di God Friended Me).

@TvLine/Hulu

In una foto appaiono al Pemberton’s, il pub di proprietà e gestito da Sid, che rappresenta il loro ritrovo abituale, altro elemento in comune con la serie madre How I Met Your Mother. In un’altra foto si vede l’altra ambientazione dello show, l’appartamento di Sophie e Valentina, decorato a festa per il compleanno di Sophie: quando quest’ultima entra, però, è apparentemente sorpresa dal fatto di trovare Charlie ed Ellen nel bel mezzo di un gioco alcolico, incoraggiati da Jesse e Valentina.

La trama di How I Met Your Father è ambientata nel 2022, quando Sophie e il suo affiatato gruppo di amici “stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate“, La serie di Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (Love, Victor) vede a bordo del team creativo anche i creatori di HIMYM Carter Bays e Craig Thomas, che hanno preso parte al progetto come produttori esecutivi insieme alla regista della serie originale Pam Fryman, che ha anche diretto l’episodio pilota dello spin-off in arrivo il 18 gennaio su Hulu. Al momento non è stata ancora annunciata una première italiana.

Continua a leggere su optimagazine.com