How I Met Your Mother ha una data ufficiale di messa in onda per la felicità dei fan di Hilary Duff e, forse, anche un po’ di quelli che hanno amato e sentono la mancanza di E Alla Fine Arriva Mamma.

A lungo si è parlato di questo spin-off e di come potesse essere rispetto a quello che abbiamo visto nella serie originale ma in molti sono pronti a dare una chance a Hilary Duff e il resto del cast nella speranza di rivivere quelle atmosfere e cogliere indizi e citazioni, sentiremo parlare di storie e di avventure che abbiamo già vissuto nella serie originale con Josh Radnor e i suoi?

Lo spin-off di E Alla fine Arriva Mamma andrà in onda agli inizi del 2022 e sarà allora che saremo in grado di capire quale sarà il risultato finale. La notizia è stata annunciata in un video dalle star della serie Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell e Tom Ainsley e rivela che la data da segnare in calendario è quella del 18 gennaio 2022.

Ecco il video con l’annuncio:

In How I Met Your Father, scritto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, Sophie (Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che ci catapulta indietro nell’anno 2021 dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici ovvero Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma), stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app, di appuntamenti e delle opzioni illimitate.

Nei giorni scorsi è stato annunciato che al cast della serie si unirà anche Kim Cattrall, star di Sex and the City, nei panni di Sophie adulta intenta a raccontare la storia di questo suo amore e non solo.