Una seconda stagione xxl e tanti motivi per gongolare: How I Met Your Father 2 ci sarà e I fan non potrebbero esserne più felici. Poco fa Hulu ha confermato che il famoso ‘sequel’ della CBS avrà un seguito e che si tratterà, in particolare, di una seconda stagione formata addirittura da 22 episodi per la gioia di Hilary Duff che presta il volto alla protagonista.

L’attrice e i suoi colleghi di set si metteranno presto a lavoro per il seguito dopo l’ottimo successo della prima stagione tant’è che tutti si son ritrovati d’accordo nel tornare senza esitazioni. Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger saranno ancora gli sceneggiatori della serie mentre Chris Lowell, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma e Francia Raisa sono stati tutti pronti a tornare a lavoro per raccontare nuove storie e rivelare altri dettagli su questa storia che, se otterrà il successo della prima, potrebbe andare avanti per molto tempo.

Craig Thomas ha ringraziato tutti i fan che sono rimasti fedeli allo show fino ad oggi mentre sulla pagina ufficiale Twitter arrivava l’annuncio ufficiale del rinnovo: “Sorpresa! Vedrai altri fantastici capitoli in questa storia d’amore perché #HIMYF è stato rinnovato per la stagione 2!”:

Surprise! 🥳 You'll be seeing more great chapters in this love story because #HIMYF has been renewed for Season 2! 💚



📸: @maddiedeutch pic.twitter.com/dUwVtuW9hh — How I Met Your Father (@HIMYFonHulu) February 15, 2022

Hilary Duff sui social e sul suo profilo Instagram ha poi condiviso la stessa foto e anche lo stesso messaggio dimostrandosi felice all’idea di tornare a vestire i panni della protagonista per continuare a raccontare la sua storia. How I Met Your Father racconta di come la sua Sophie ha incontrato suo marito: una storia che ci catapulta indietro nell’anno 2022, quando Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di appuntamenti e delle opzioni illimitate.