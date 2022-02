How I Met Your Father si prepara a sbarcare anche in Italia e, come avevamo già annunciato, su Disney+. Proprio qualche ora fa la piattaforma ha rilasciato il poster e il trailer tutto italiano della serie con Hilary Duff protagonista, nel ruolo che nella serie How I Met Your Mother fu affidato a Josh Radnor, l’amato Ted Mosby.

Sarà lei a vestire i panni di Sophie la giovane che, in un futuro prossimo, sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta il pubblico nel 2021 quando lei e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Ecco il trailer della serie rilasciato da Disney+:

La serie vede protagonisti, oltre a Hilary Duff, anche Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, insieme ad alcuni membri del cast che hanno un ruolo ricorrente come Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck. In Italia la serie sarà disponibile dall’11 maggio sulla piattaforma streaming per la gioia del pubblico che potrà approcciarsi all’evento con la sicurezza che ci sarà un seguito.

Proprio nei giorni scorsi è arrivato il rinnovo per una seconda stagione di How I Met Your Father e questo significa che la storia di Sophie, proprio come quella di Ted, è ancora lunga da raccontare. How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. Gli executive producer dei 10 episodi della serie includono Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy. Hilary Duff è produttrice. How I Met Your Father è una produzione 20th Television.