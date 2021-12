L’Amica Geniale 3 ha finalmente una data di debutto su Rai1, a febbraio 2022, subito dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo, del cui traino la Rai spera di godere per la nuova stagione dell’acclamata serie di Saverio Costanzo.

La data del debutto de L’Amica Geniale 3, adattamento del terzo romanzo della trilogia di Elena Ferrante dal titolo Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, è fissata per martedì 8 febbraio, esattamente una settimana dopo la prima serata di Sanremo 2022.

L’Amica Geniale 3 proseguirà con una programmazione settimanale da due episodi a sera ogni martedì, fino al finale di stagione previsto il 1° marzo, anche se variazioni di palinsesto sono sempre dietro l’angolo.

L’Amica Geniale 3 prosegue con le stesse protagoniste delle prime due stagioni, le giovanissime attrici napoletane Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che hanno debuttato minorenni nei panni delle adolescenti Lenù e Lila ma non saranno sostituite da attrici più adulte, come pure era previsto inizialmente: ora si ritrovano ad interpretare le due amiche/rivali da adulte, con le rispettive dolorose storie di rinunce e battaglie per l’emancipazione. Questa la sinossi del terzo romanzo della trilogia best-seller di Ferrante che fa da base per l’adattamento della nuova stagione, alla cui regia non c’è più Saverio Costanzo (ancora in forze come capo-sceneggiatore e produttore esecutivo, nonché potenzialmente regista della quarta ed ultima stagione) ma si alternano Daniele Luchetti ed Emanuele Crialese.

Elena e Lila sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo, ambivalente, a volte sotterraneo a volte riemergente in esplosioni violente o in incontri che aprono prospettive inattese.

L’appuntamento con L’Amica Geniale 3 è per l’8 febbraio, nello stesso periodo in cui Rai1 trasmetterà un altro titolo molto forte negli ascolti e atteso dal pubblico, la seconda stagione di Doc – Nelle Tue Mani.

