Arriva in queste ore la notizia di un trend positivo in Europa sul fronte Covid, con tante testate pronte ad assicurare che il lockdown per i non vaccinati in Germania avrebbe innescato un forte calo dei contagi. Una vera e propria inversione di tendenza rispetto a quello che sta avvenendo nel resto d’Europa, al netto di alcune bufale del passato che abbiamo preso in esame anche sul nostro magazine. Basti pensare al caso della Spagna e a presunte misure incostituzionali, cui abbiamo dedicato un approfondimento anche noi.

Capiamo insieme come funzioni il lockdown per i non vaccinati in Germania

La notizia delle ultime ore, come potete facilmente immaginare, ha fatto molto rumore. Il fatto che il lockdown per i non vaccinati in Germania ha creato in teoria un precedente che potrebbe tornare utile anche agli altri Paesi, in questo momento storico caratterizzato dalla variante Omicron, nel tentativo di far abbassare i contagi. Ecco perché in tanti vogliono capire quali siano le differenze tra le misure che sono state concepite qui da noi, tra green pass e super green pass, rispetto a quanto riscontrato proprio in Germania.

Ricapitolando, come funziona il lockdown per i non vaccinati in Germania? Si tratta di una misura che garantisce ai vaccinati e ai guariti dal Covid una sorta di lasciapassare per entrare nei semplici negozi al dettaglio. Un’eccezione, sotto questo punto di vista, ci è data dagli alimentari, dai supermercati e soprattutto dalle farmacie. Stando alle normative vigenti nel Paese, dovranno essere i negozi stessi ad effettuare tutti i controlli del caso per quanto concerne gli accessi. Discorso simile va fatto per cinema, teatri e ristoranti.

Attenzione, perché il lockdown per i non vaccinati in Germania riguarda anche le interazioni. In particolare, ai NoVax sarà concesso anche nelle prossime settimane di incontrare solo i membri della propria famiglia e al massimo altre due persone che fanno parte di un altro nucleo. Fatta eccezione per i minori di 14 anni che non saranno inseriti in questi conti.