In tanti si stanno chiedendo quando fare il tampone, alla luce dell’evoluzione del Covid con le recenti varianti di Omicron. Come stanno le cose? Dopo gli aggiornamenti dei mesi scorsi che abbiamo portato alla vostra attenzione sul nostro magazine, infatti, bisogna capire in quale direzione stiamo andando in questa fase, soprattutto per coloro che sono positivi o che, in alternativa, hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi. Vediamo come stanno le cose, in relazione alle informazioni che risultano aggiornate a luglio qui in Italia.

Riscontri su quando fare il tampone e contatto con un positivo a luglio 2022 qui in Italia

Dunque, quando fare il tampone? Per i soggetti positivi, il discorso è molto semplice. Chi ha il Covid, infatti, può procedere con un tampone di controllo 10 o 7 giorni dopo l’esecuzione del primo tampone positivo. L’arco temporale che ho appena citato varia a seconda dello stato di vaccinazione del soggetto in questione. La considerazione può ritenersi valida sempre, a patto che la persona in questione sia senza sintomi da almeno 3 giorni. Insomma, fate attenzione alle oscillazioni temporali venute a galla in queste ore.

Diverso il discorso per chi ha avuto un contatto con un soggetto che poi si è rivelato positivo. In questo particolare contesto, infatti, è necessario effettuare un test antigenico rapido o molecolare per capire se ci sia stato contagio, o in caso di eventuale comparsa dei sintomi. Qualora il soggetto in questione dovesse essere sintomatico con il trascorrere del tempo, occorrerà un altro tampone al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con i soggetti positivi.

Dunque, queste sono al momento le principali linee guida che dobbiamo seguire per coloro che vogliono capire quando fare il tampone. Probabile che la norma possa cambiare a stretto giro.

