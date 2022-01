Rabdomiolisi, che cos’è? In queste ore sono in molti quelli che stanno cercando di capire le caratteristiche di uno dei ‘sintomi’ causati nel piccolo Lorenzo dal Covid 19 che lo ha ucciso questa mattina a soli 10 anni. Il bambino era arrivato ieri al Regina Margherita di Torino trasferito dall’ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravi condizioni e non aveva gravi patologie pregresse anche se la famiglia, per motivi di salute, aveva deciso di non vaccinarlo.

Il piccolo Lorenzo è arrivato in ospedale con ipotermia, dolori muscolari importanti agli arti inferiori, sospetta miocardite e rabdomiolisi innescati dal virus. Ma che cos’è la rabdomiolisi? Si tratta di una sindrome clinica che coinvolge la lesione del tessuto muscolare scheletrico e viene diagnosticata grazie alla presenza di elevati livelli di creatinchinasi (CK) nel sangue (di solito fino a 5 volte superiori).

Che cos’è la Rabdomiolisi?

La sintomatologia comprende debolezza muscolare, mialgie e urine bruno-rossastre in meno del 10% dei pazienti. I sintomi che si manifestano variano anche in base all’evento scatenante e alle complicanze anche se in questo caso potrebbe essere legata proprio all’infezione dovuta alla presenza del Coronavirus in corpo. Ogni forma di danno muscolare può, almeno in teoria, provocare rabdomiolisi ma nei casi più fequenti la causa è da ricercare in traumi meccanici, ischemia muscolare o infezioni.

Il grave danno al muscolo scheletrico da il via ad un rilascio, nel torrente sanguigno, di numerosi composti, come calcio, potassio, acido urico e mioglobina molto tossica per l’apparato renale perché può causare una possibile insufficienza renale. Il piccolo Lorenzo sarà sottoposto ad autopsia per capire quale è stata la causa della morte mentre dall’ospedale fanno sapere che le sue condizioni erano già critiche e che sono stati attivati tutti i protocolli per provare a salvarlo arrivando addirittura alla dialisi.