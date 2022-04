Ozzy Osbourne è positivo al Covid-19, e questa non ci voleva. La notizia arriva dalla moglie Sharon che ha annunciato la malattia del Principe delle Tenebre durante una puntata del suo show radiofonico The Talk, confessando ai fan tutta la sua preoccupazione.

Satana, la malattia e il nuovo disco

Per questo motivo Sharon Osbourne, che attualmente si trova nel Regno Unito, ha deciso che interromperà il suo show per volare negli Stati Uniti e stare vicina al marito. Negli ultimi tempi Ozzy aveva scherzato sul fatto di essere sempre scampato al virus, nonostante il contagio per sua moglie e la figlia Kelly. In una uscita clamorosa l’ex frontman dei Black Sabbath aveva attribuito il merito a Satana: “Mia moglie e mia figlia hanno avuto il virus, io mai. Adorare il diavolo ha i suoi vantaggi!“.

Ricordiamo, tuttavia, che negli ultimi anni il cantautore britannico ha dovuto affrontare una serie di problemi di salute che per lungo tempo lo hanno costretto al riposo e all’isolamento. Dal 2019 ha scoperto di essere affetto da morbo di Parkinson, oltre ad aver contratto un’infezione da stafilococco letale e ad aver subito una caduta per la quale è stato sottoposto ad un intervento. Nonostante i tanti problemi di salute, nel 2020 è riuscito a pubblicare il nuovo album solista Ordinary Man. Attualmente, inoltre, il Principe delle Tenebre è al lavoro sul nuovo disco.

Ozzy Osbourne positivo al Covid

Con Ozzy Osbourne positivo al Covid è comprensibile la preoccupazione della moglie Sharon. Ecco cosa ha raccontato al pubblico nell’ultima puntata di The Talk:

“Ho parlato con lui e sta bene. Ma sono molto preoccupata per Ozzy in questo momento. Sono passati due anni senza che lui prendesse il Covid ed è solo una fortuna per Ozzy che lo capisca ora. La diagnosi è arrivata quando qua era notte, tornerò a Los Angeles, lo abbraccerò e lo bacerò con almeno tre mascherine”.

Per questo Sharon chiede una preghiera per Ozzy e promette che andrà a Los Angeles a “prendere a calci in cu*o il Covid”. Per il momento l’ex Black Sabbath non ha rilasciato dichiarazioni sui social, ma i suoi fan gli stanno lasciando messaggi di auguri e di affetto.