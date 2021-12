In questo momento l’iPhone 13 leggermente meno costoso presente su Amazon è il modello azzurro da 128GB di memoria interna. Se quindi state pensando di acquistare l’ultimo top di gamma targato Apple, sicuramente questa variante può fare al caso vostro. Ciò che conta è che il sito di e-commerce consegnerà questo iPhone 13 nelle vostre case in pochi giorni.

Nuove indicazioni sul prezzo dell’iPhone 13 con Amazon

A tal proposito, occorre riprendere quanto riportato la scorsa settimana sul nostro magazine. Chi lo acquista nella giornata odierna, dovrebbe ricevere il device entro febbraio, procedendo con il box che trovate qui di seguito. Attenzione però a non far passare ancora troppo tempo, sia perché il prezzo può variare e sia perché la consegna può tardare.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Il prezzo proposto quest’oggi da Amazon per questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna è di 899 euro, c’è in questo caso un risparmio che va dai 10 ai 20 euro rispetto alle altre colorazioni disponibili sul famoso sito di e-commerce. Parliamo inoltre dell’Amazon’s choice di giornata, consigliato quest’oggi proprio per il prezzo più vantaggioso. Al momento la disponibilità risulta essere immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Se volete acquistare un iPhone 13 per Natale, quest’occasione risulta essere senza dubbio tra le più allettanti presenti sul web. Vediamo a questo punto più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di spicco di questo top di gamma targato Apple. Siamo di fronte ad un dispositivo avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con un robusto design grazie alla tecnologia Ceramic Shield.

Molto interessante è il comparto fotografico che fa leva su un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

La vera novità del comparto fotografico è data dalla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine non mancano un super processore A15 Bionic e la connettività 5G per download rapidissimi. Resta a voi la scelta se puntare o meno su tale device di stampo Apple.