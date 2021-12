Su Amazon ritroviamo un prezzo più basso per quanto riguarda l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna, una piccola offerta da tenere sott’occhio se si ha intenzione di puntare sull’ultimo top di gamma targato Apple. Non è chiaramente un prodotto economico, ma già poter assistere ad uno sconto di questo tipo, come quello che vi mostreremo a breve, può essere da monito per acquistare questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna.

Segnali interessanti da Amazon per gli iPhone 13

Dunque, i prezzi iniziano a scendere, al di là dei discorsi sulla disponibilità fatti ieri. Il dispositivo in questione è offerto quest’oggi da Amazon alla cifra di 899 euro, prezzo che è risultato del 4% di sconto effettuato su quello precedente, che era di 939 euro. Ecco quindi che quest’oggi si possono risparmiare 40 euro acquistando l’iPhone 13 azzurro da 128GB.

C’è però da tener presente come i tempi di spedizione siano un po’ più lunghi del previsto, evidentemente perché le scorte a disposizione non sono tante. Resta comunque un’ottima offerta da prendere in considerazione, soprattutto se non si ha l’urgenza di avere immediatamente tra le mani questo top di gamma di casa Apple. Tra l’altro tale situazione potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni, più volte infatti Amazon ha dato un periodo di tempo orientativo per quanto concerne la spedizione, ma spesso il prodotto è arrivato in netto anticipo.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Non bisogna quindi tanto focalizzarsi su quest’aspetto e prendere in considerazione l’ottima offerta proposta quest’oggi da Amazon per questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna. Ricordiamo come stiamo parlando di un dispositivo che si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e può contare su un comparto fotografico di grande rilievo.

Questo iPhone 13 infatti è dotato della Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video e non manca un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Per quel che riguarda la fotocamera anteriore si tratta di una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine non manca il processore A 15 Bionic per prestazioni rapidissime.