Doc Nelle tue Mani 2 si prepara per il suo debutto il prossimo 13 gennaio. La fiction con Luca Argentero sarà composta da sedici episodi, quindi andrà in scena per ben otto serate e, molto probabilmente andrà in pausa durante il prossimo Festival di Sanremo 2021. Già nei giorni scorsi abbiamo parlato di quello che accadrà nei nuovi episodi e di cosa attende il nostro Andrea Fanti a cominciare dalle storie e dalle new entry con cui avrà a che fare ma proprio in queste ore è stato rilasciato un video natalizio con il cast storico al gran completo.

Nel video ritorniamo in corsia tra stanze di ospedale e lunghi corridoi addobbati a festa per l’arrivo del Natale mentre sullo schermo si alternano i protagonisti pronti a intonare Jingle Bells mentre continuano ad occuparsi delle proprie mansioni. Fin qui niente di nuovo e di strano se non fosse che si notano quelli che potremmo definire degli spoiler.

In particolare, il primo dettaglio che desta sospetti riguarda proprio Agnese. In molti erano convinti che il fatto che fosse andata a letto con il marito Andrea non sarebbe passato inosservato e ‘impunito’ ed ecco che nel video natalizio di Doc Nelle tue Mani 2 la vediamo prima con la cartella ben posizionata davanti al busto e poi subito di spalle. Questi sono gli unici istanti in cui vediamo Agnese e questo lascia pensare che possa nascondere benissimo una gravidanza prima sotto la cartella e poi di spalle. Sarà davvero così?

Ecco di seguito il video natalizio rilasciato nelle scorse ore:

Dall’altro lato, il video conferma il ritorno di Lorenzo in corsia dopo quello che è successo nel rocambolesco finale della prima stagione (la denuncia e la conseguente verità sulle sostanze che ha assunto). Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni quando finalmente arriverà il primo promo ufficiale di Doc Nelle tue Mani 2.