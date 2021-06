Le date di Sanremo 2022 sono state anticipate nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti. Il Festival tornerà alla sua collocazione originaria, ovvero all’inizio del mese di febbraio.

Ciò significa un ritorno alla prima settimana del mese, già esclusa la seconda settimana. Il Festival di Sanremo 2021 dunque si terrà da martedì 1 febbraio 2022 a sabato 5 febbraio 2022, esclusa ogni ipotesi sulla possibilità di svolgimento da martedì 8 febbraio a sabato 12 febbraio 2022.

Sembrano al momento confermate le date di Sanremo 2022, tutto tace invece sul nome del direttore artistico e del conduttore della prossima edizione del festival dedicato alla musica italiana.

Torna il nome di Amadeus a farsi strada tra le sedi Rai ma il conduttore non ha, per il momento, intenzione di tornare all’Ariston, così come non è ancora stato preso in considerazione Fiorello. In Rai è tutto ancora top secret. La TV di Stato dovrà fare i conti anche con l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest, per il quale dovrà interfacciarmi con l’EBU.

La vittoria dei Maneskin ha infatti riportato l’evento nel nostro Paese ma la scelta della città ospitante spetterà alla Rai e non è ancora nota.

Al momento l’unica cosa certa è che Sanremo verrà riproposto nella prima settimana di febbraio.

“Non abbiamo ancora definito i nomi. Stiamo lavorando prima sull’idea”, spiega la Rai a proposito delle sette sulla direzione artistica. Confermato anche l’evento per i Giovani, a dicembre, su Rai 1. Alla guida del programma ci sarà il conduttore del Festival che potrebbe essere Amadeus come un altro personaggio. In Rai dicono che effettivamente si sta dialogando con lui ma Amadeus aveva già spiegato di non voler tornare all’Ariston il prossimo anno, seppur lasciando una porta aperta per gli anni a venire.