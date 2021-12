Il concerto di Liam Gallagher al Lucca Summer Festival è stato finalmente riprogrammato. L’ex Oasis era atteso per il 28 giugno 2020, ma il concerto era slittato al 7 luglio 2021 per motivi legati alla pandemia del Covid-19. Successivamente la data era nuovamente saltata per il persistere dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime ore lo staff del Lucca Summer Festival ha annunciato la data di recupero del concerto di Liam Gallagher con l’aggiunta dei Kasabian nella stessa line-up.

Liam Gallagher al Lucca Summer Festival con i Kasabian

La nuova data ufficiale del concerto di Liam Gallagher al Lucca Summer Festival è stata riprogrammata al 6 luglio 2022 in Piazza Napoleone. I biglietti in prevendita sono disponibili nelle seguenti soluzioni:

Tribuna Numerata € 115,00

Pit Area Posto in Piedi € 69,00

Posto in Piedi € 49,45 VIP LSF Experience Package € 250,00

Chi acquista il biglietto VIP LSF potrà usufruire dei seguenti servizi:

Un (1) posto a sedere negli esclusivi SKY BOX

Cena Buffet Pre-Show nell’Area Hospitality del Backstage, situata nella suggestiva cornice di Cortile degli Svizzeri

Free Open Bar per tutta la durata dello spettacolo presso la postazione dedicata in zona SKY BOX

Aftershow nell’Area Hospitality, per concludere la serata in bellezza

Personale dedicato

Servizi igienici dedicati situati in prossimità dell’Area Hospitality

L’ultimo album in studio dei Kasabian di Sergio Pizzorno è For Crying Out Loud (2017), ma recentemente la band britannica di Leicester ha lanciato il nuovo singolo Alygatyr, e per il 2022 ha annunciato il nuovo album di cui non sono ancora noti il titolo né la data di uscita.

Il nuovo album di Liam Gallagher

Nei mesi scorsi Liam Gallagher ha annunciato che il suo nuovo album si chiamerà C’mon You Know e uscirà il 27 maggio 2022. Per l’ex Oasis è il terzo disco da solista dopo As You Were (2017) e Why Me? Why Not (2019). In realtà durante l’estate il cantautore di Manchester ha parlato di “due album“, di cui “uno folle e uno classico”, ma per il momento conosciamo solo la prima metà dei nuovi progetti.

Mentre Liam continua nel suo percorso, punta ancora alla reunion degli Oasis e aveva addirittura promesso che entro il 2021 si sarebbe realizzata. Per il momento, com’è evidente, nessuna novità dal fronte della sua ex band, specialmente da parte del fratello Noel.

Recentemente Liam ha omaggiato il compianto Charlie Watts dei Rolling Stones portando sul palco il grande classico degli Oasis Live Forever.

