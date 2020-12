Liam promette una reunion degli Oasis per il 2021, senza ricorrere a mezzi termini. Il minore dei Gallagher sembra essere convinto delle sue previsione, tanto da mostrarsi particolarmente assertivo in merito.

In questi anni, quelli che li hanno divisi dallo scioglimento del gruppo, i due fratelli hanno continuato a stuzzicarsi sui social, talvolta anche lasciandosi andare a qualche parola di troppo.

La possibilità della reunion era stata avanzata da Liam già nei mesi della quarantena, quando l’artista si era detto certo del ritorno del gruppo, favorito dalla presunta sete di denaro di Noel che non potrebbe mai rinunciare agli introiti generati dal gruppo. In quei mesi, Noel aveva anche pubblicato una demo degli Oasis rinvenuta durante il lockdown e per caso, in un angolo della sua casa.

Gli account social di Liam Gallagher sono spesso una cornucopia di dichiarazioni, dalle quali non mancano anche i riferimenti agli Oasis e anche quello che parla di una possibile ricongiunzione, che potrebbe avvenire già nel 2021.

L’anno che sta per arrivare sarà anche quello della rinascita, ragione per la quale molti artisti stanno già iniziando a pensare in grande per tornare sul palco al massimo delle loro possibilità. Dal lato Noel, la reunion del gruppo è sempre stata scongiurata a causa dei troppi fraintendimenti personali tra i due.

In merito al loro rapporto personale, Liam Gallagher ha appena dichiarato al Jonathan Ross Show, al quale ha rilasciato una recente intervista: